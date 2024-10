Direzione di gara lineare per Felix Zwayer, in un match tutto sommato non complicato. Inter-Stella Rossa scorre via senza troppi sussulti dal punto di vista arbitrale e il tedesco non ha problemi a condurre in porto i 90 minuti di San Siro.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, giusto annullare per offside i gol di Arnautovic al 3' e Dumfries al 20'. Al 30’ Taremi va giù in area: Spajic entra con la gamba alta e colpisce il pallone (ma in gioco pericoloso...). Protestano i serbi a inizio ripresa per un tocco di mano di Mkhitaryan in area nerazzurra: la palla carambola sull'arto dell'armeno dopo una deviazione di De Vrij su tiro di Ndiaye e dunque non è punibile.

Regolarissimo lo scippo di Taremi su Krunic prima del 2-0. Nettissimo il rigore di Drkusic su Lautaro.