Buona la direzione di gara dell'arbitro Davide Di Marco che tiene in pugno senza affanni un corretto Inter-Lecce e giudica perfettamente tutto live. Il direttore di gara - come sottolinea la Gazzetta - vede bene quando concede il rigore su Thuram per la trattenuta di Gaspar e fa altrettnato quando il centrale leccese viene in contatto con Taremi senza commettere fallo.

Al 15' del primo tempo, il rinvio di Pavard in area colpisce da due passi il braccio di Darmian sul petto: non è rigore. Ok i gialli a Gallo e Banda, forse ne meritava uno Berisha (pestone ad Acerbi).