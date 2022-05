Vincenzo Montella, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla delle chance del Milan di vincere lo scudetto in questo strampalato campionato pieno di sorprese.

Lei è l’ultimo ad aver vinto con il Milan, la Supercoppa 2016, quest’anno i rossoneri si giocano lo scudetto. A inizio stagione disse: «Il Milan non è favorito ma darà fastidio fino alla fine». Sorpreso?

"Pensavo che sarebbero stati protagonisti a lungo, anche se non immaginavo di vederli davanti a 4 partite dalla fine. Pioli ha un vantaggio leggero ma importante, però è tutto aperto: il calcio sa essere crudele e non mancheranno altre trappole".