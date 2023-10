Si chiama Maheta Matteo Molango, 41 anni, il responsabile della Pfa, il sindacato calciatori inglese che raccoglie tutti i professionisti. Lo ha intervistato oggi Tuttosport, una chiacchierata per fare un punto su un tema di grande attualità come i calendari intasati. "Il “giocare troppo” non è solo una questione quantitativa legata al numero di gare, comunque alto, ma qualitativa perché ai giocatori è richiesta una performance sempre più intensa a livello fisico ma soprattutto a livello mentale.

E loro se ne accorgono perché incide sul rendimento - dice Molango -