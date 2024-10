Il gol alla Roma ha portato Lautaro Martinez al settimo posto della classifica di goleador all time nella storia dell'Inter, a 29 gol da Sandro Mazzola che, assieme a Luigi Cevenini III occupa il quarto posto. E proprio la leggenda nerazzurra, intervistato da Tuttosport, commenta l'evento con un "Me Gusta! È un grande attaccante, ma anche un ragazzo che ci tiene all’Inter. Penso proprio che mi supererà presto e va benissimo così. Oggi è il fuoriclasse della squadra di Inzaghi, per me merita di anche di competere per vincere il Pallone d’Oro".

Mazzola si dice anche convinto che Lautaro possa portare portare l’Inter al trionfo in campionato e in Champions League: "Certo, è un grande giocatore e può essere determinante per i nerazzurri".