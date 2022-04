Italia fuori dal Mondiale: lucida analisi di Matteo Marani sulle colonne di Tuttosport. "Fuori dal Mondiale per la seconda volta di fila, evento mai accaduto da quando esiste la Nazionale. Se riusciremo a qualificarci al prossimo, saranno trascorsi 12 anni dall’ultima gara e 20 dall’ultimo match giocato nella seconda fase: la finale di Berlino nel 2006. Uscire con la Macedonia del Nord è stato un tonfo paragonabile a Middlesbrough ‘66. Anche contro la Corea dominammo e perdemmo sull’unico tiro di Pak Doo Ik, nome che da giovedì affianca quello di Trajkovski - scrive il giornalista -.Ma Palermo è il fallimento più annunciato nella storia. Non tanto perché da luglio a oggi l’Italia non ha quasi mai vinto (2 successi in 8 gare), ma perché mai così alto era stato il disinteresse nei suoi confronti. Ancora pochi giorni fa, quando si faceva notare che eravamo dinnanzi a una partita epocale per il movimento, si rispondeva che era più importante la lotta tra le milanesi e il Napoli e più urgente litigare all’interno delle componenti del calcio, il tutto senza trovare una linea comune mentre la disfatta avanzava. A Palermo mancavano i presidenti di club e il calcio, come ogni cosa, si nutre di simbologie".