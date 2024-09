Il centrocampista dell'Udinese, Sandri Lovric, parla oggi a Tuttosport in un'intervista nella quale cita anche l'Inter per via delle capacità mostrate da un suo "collega" di centrocampo. L'idolo di Lovric, infatti, è Luka Modric. Ma in Serie A? "Nel mio ruolo - dice - c’è Barella che sta giocando a un livello indescrivibile. Quando lo affronto cerco sempre di rubargli qualcosa…".