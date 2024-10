La decisione dell'arbitro Guida di concedere un rigore in Atletico Madrid-Lille, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe la dimostrazione della "rigorite" che sta affliggendo la categoria in Italia. Una "malattia incurabile", che ha portato a un ricorso dei colchoneros, inutile se non per surriscaldare il clima in vista di Inter-Juventus, affidata allo stesso fischietto. Al Var ci sarà invece Mazzoleni, nome che (si legge testualmente) "porta con sé una scia chimica di complottismo che può bastare per settimane".

Nell'articolo ci si spinge ancora più in là ricordando Inter-Juventus del 1998 e il famoso intervento di Iuliano su Ronaldo. La tesi è bizzarra: con gli attuali metodi di rigori ne sarebbero stati assegnati due già da Ceccarini in campo, ma il Var non avrebbe cambiato nulla perché tutto è avvenuto sotto gli occhi del direttore di gara.

Nota a margine: non è proprio ciò che il protocollo prevede. Se il Var ritiene ci sia un chiaro ed evidente errore in una situazione da protocollo, è totalmente legittimato a richiamare il collega al monitor. A prescindere dalla vicinanza del fischietto designato all'azione.