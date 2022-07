"Ma cosa vuole che le dica... Io non leggo mai durante un’audizione, lo faccio solo nei momenti di pausa. E tutto alla luce del sole. Alcuni miei colleghi, invece, piazzano il telefonino sulle gambe e lo fanno di nascosto, sempre. Qual è la cosa peggiore? Sono un amante del giornale cartaceo, io: non ho bisogno di nascondermi". Il politico Ignazio La Russa risponde così a La Gazzetta dello Sport sulla polemica nata perché leggeva la rosea mentre presiedeva una delle ultime sedute in Senato.

Che cosa pensa dell’Inter che sta nascendo?

"Sono molto contento di come la società sia riuscita ad allungare le rotazioni a centrocampo, sono un estimatore di Mkhitaryan e Asllani mi piace molto. Ho un solo rimpianto, Dybala".

In che senso?

"Nel senso che l’argentino avrebbe aggiunto molto, avrebbe regalato all’allenatore possibilità tecniche in più. Dybala ha caratteristiche che nessun altro in rosa ha. Le dico di più: era appena arrivato in Italia e feci il suo nome a Moratti, che però non mi seguì. Consigliai solo due giocatori all’ex presidente: l’altro è stato Papu Gomez".

È sereno sulla faccenda Skriniar?

"Per la verità no, ho paura che da qui in avanti possa presentarsi qualcuno con un’offerta che non si può rifiutare. Del resto, se c’è quell’esigenza di fare cassa, non si può fare altro. Spero, da tifoso, che si rimandi cessioni dolorose all’estate prossima...".