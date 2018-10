Il noto agente Tullio Tinti, a 'Fuorigioco', ricorda la trattativa che stava per portare Luca Toni all'Inter. "Avevamo chiuso con Moratti per 25 milioni di euro, ma la penalizzazione per Calciopoli convinse i Della Valle a rinunciare. Allora spuntai la clausola da 11 milioni per l'anno successivo. Alla fine è andata bene ugualmente. Ma penso che le clausole dovremmo usarle di più, inserendole nei contratti come negli altri Paesi. Spalletti? Con lui ero avversario in campo, mentre ho giocato insieme a Giampaolo".

