"Per me ogni titolo, ogni vittoria è un sogno: ad Amsterdam come al Maradona è stato magnifico, ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Sempre. Di più". Parole e musica di Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli intervistato dal Corriere dello Sport.

Cosa le disse Spalletti prima di venire a Napoli?

"Tante cose. Ci incontrammo a Milano, a casa sua".



E da quel giorno non si è più fermato: 5 gol e 2 assist in campionato e un gol e 2 assist in Champions. E poi giochi, giochetti e spettacolo: in Georgia dicono che lei, in campo, si sente come a Disneyland. Per la gente è un orgoglio nazionale.

"Per me è una grande gioia ma anche un'enorme responsabilità".