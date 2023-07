"In realtà io parlo di mercato tutti i giorni con il direttore... Valutiamo al meglio la squadra: se si può, si migliora, ma è inutile prendere giocatori tanto per fare numero. Abbiamo calciatori validi, ottimi, che possono migliorare e crescere perché sono giovani". Lo ha detto Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, parlando ai cronisti durante la tournée dei bianconeri negli States.

Campionato: con quale obiettivo riparte la Juventus?

"Fare il massimo, anche se è normale che la Juve debba puntare a rientrare in Champions, perché dall’anno prossimo sarà fondamentale: mi sembra che i ricavi aumenteranno del 20-30%, per cui per una società italiana poter giocare la Champions è molto importante sotto tanti aspetti. E senza penalizzazione, è giusto ricordarlo".