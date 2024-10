Per fortuna dell'Inter, l'infortunio di Piotr Zielinski non è di grave entità. Come ricordato oggi su Tuttosport, il guaio muscolare verrà rivalutato giorno per giorno: certo il forfait in vista della gara contro la Roma, ma l'obiettivo è riavere il centrocampista per Berna. Ci sono possibilità che possa rientrare tra i convocati già contro lo Young Boys.

Nel frattempo Barella ha ormai quasi completato il recupero dalla distrazione muscolare che lo ha colpito nelle settimane passate. Dovrebbe partire comunque dalla panchina all'Olimpico lasciando spazio a Frattesi, tornando titolare in Champions. Davanti ci dovrebbero essere Lautaro Martinez e Thuram. Imminente il ritorno in gruppo di Buchanan.