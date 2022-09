Anche Tuttosport dedica spazio alla contestazione della Curva Nord nei confronti di Steven Zhang . La situazione del presidente dell'Inter è instabile, specie dopo che i colleghi di Milano Finanza hanno riferito che un gruppo di banche cinesi, con capofila China Construction Bank , ha presentato istanza per annullare il verbale del CdA dell’Inter con il quale si stabilisce che Zhang non riceve compensi per l’incarico da amministratore del club.

Un problema che si aggiunge alla durissima presa di posizione degli ultrà del Biscione. "L’accusa mossa a Suning è quella di voler ignorare le offerte arrivate per il club - spiega TS -. Questo sta generando una situazione di impasse che condiziona il lavoro dei dirigenti (gli unici salvati dalla Nord). Indice puntato pure sui giocatori che, dopo aver ricevuto il calorosissimo abbraccio alla fine della gara con la Sampdoria (ultima dello scorso campionato, passata alla storia per le lacrime versate dopo lo scudetto del Milan) hanno tenuto comportamenti fortemente criticati dalla parte più calda del tifo, il che ha prodotto la parziale “assoluzione” di Inzaghi".

Suning valuta il club 1,2 miliardi e punta a ottenere quella cifra anche grazie all’approvazione del progetto stadio, forte anche dell'accordo della proprietà con Oaktree che gli consente di prendere tempo fino al giugno 2024 "mantenendo - si legge ancora sul giornale - il club in auto-finanziamento alla luce di conti in profondo rosso (a fine ottobre l’assemblea ratificherà un passivo da 140 milioni): non una prospettiva esaltante per una tifoseria che già sa che verrà sacrificato un big a gennaio o, al massimo, entro il 30 giugno (Skriniar, Lautaro o Bastoni gli indiziati). Di riflesso il nuovo settlement agreement firmato con la Uefa non offre comunque grandi margini di manovra a una nuova proprietà che dovrebbe per prima cosa sistemare i conti".