Steven Zhang potrebbe guastare la festa interista nelle prossime settimane. Tutti, in dirigenza, si augurano di poter mantenere l'attuale organico, ma la missione (secondo Tuttosport) è "al limite dell'impossibile". L'Inter vorrebbe tenere i suoi big, ma la situazione economica impone di non opporsi a un determinato tipo di offerte.

Stante l'attuale situazione di autofinanziamento, difficilmente Zhang direbbe no a proposte "indecenti" come furono per Hakimi e Lukaku. Di certo in entrata non ci saranno tanti colpi, come hanno fatto intendere Marotta e Ausilio. Potrebbero quindi saltare gli assalti a Buongiorno e Gudmundsson limitandosi giusto all'operazione Bento, individuato come alter ego di Sommer. Servono circa venti milioni e potrebbero arrivare dalle cessioni dei giovani. Altri innesti potrebbero arrivare solo cedendo un big e qualora Manchester City, PSG o Real Madrid dovessero tentare un assalto da 80 milioni a Bastoni, Barella o Thuram la dirigenza potrebbe non avere la forza di opporsi.

Tutti, nel frattempo, aspettano notizie entro il 20 maggio sulle trattative con Pimco e con Oaktree per capire quale sarà il futuro del club.