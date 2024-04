La tesi espressa oggi da Tuttosport è che nelle parole di ieri espresse da Massimo Moratti a Radio 24 ci sia un'involontaria rivelazione. L'ex patron ha infatti dichiarato che Steven Zhang è "costretto a stare Cina, non è colpa sua ecco". Per il quotidiano sarebbe la rivelazione che il presidente nerazzurro non è in Cina per ragioni legate al risanamento di Suning, ma perché potrebbe esserci un legame con la condanna del tribuna di Hong Kong nel contenzioso con China Construction Bank. In ogni caso l'Inter, si sottolinea, vincerà il suo primo scudetto col presidente a oltre novemila chilometri di distanza.