Voti tutti altissimi per i protagonisti dello scudetto interista nel pagellone riassuntivo di Tuttosport. Si parte con l'8,5 a Sommer, regolare e decisivo, sempre sul pezzo. In difesa 8,5 a Bastoni, l'arma letale di Inzaghi; 8 ad Acerbi, non ha deluso le aspettative (con un asterisco sul caso Juan Jesus); 7,5 a Pavard, perfetto alter ego di Bastoni a destra e stesso voto a De Vrij che non ha quasi mai sbagliato partita. Infine, in retroguardia, 7 a Bisseck: il futuro è tutto suo.

Tra gli esteri 8,5 a Dimarco, uno dei migliori d'Europa nella corsia mancina. Voto 7,5 a Darmian, un jolly con la J maiuscola; 7 a Dumfries e Carlos Augusto.

In mediana un meritatissimo 9 a Calhanoglu. Mai un errore su rigore e un top player da regista, il fulcro del gioco nerazzurro. Solo mezzo voto in meno per Barella e Mkhitaryan, mentre Frattesi è da 7,5: il dodicesimo uomo dell'Inter. Per Asllani una stagione da 7, cresciuto moltissimo in personalità.

Davanti 9,5 a Martinez. Alla prima vera stagione da punta di diamante e da capitano, è idventato grandissimo. Voto 9 per Thuram. Solo un calo tra febbraio e marzo, ma prima era stato quasi perfetto. Pagella da 6,5 per Arnautovic e Sanchez.

Un 10 pieno per Inzaghi: cancella la macchia dello scudetto perso due anni prima con un dominio abbinato a un gioco spesso esaltante.