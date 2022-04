Dopo aver mandato un messaggio forte e chiaro al campionato grazie alle due vittorie consecutive conquistate con Juve e Verona, rilanciando convintamente le proprie ambizioni scudetto, l'Inter è chiamata a dare continuità di risultati già venerdì, nella trasferta di La Spezia. Un match in cui Simone Inzaghi, secondo Tuttosport, potrebbe confermare Federico Dimarco dal 1', con Alessandro Bastoni preservato perché a rischio squalifica in vista della Roma. Restando sul binario sinistro, davanti all'ex Verona, potrebbe esordire dal via Robin Gosens, sempre per il discorso dei diffidati che coinvolge anche Ivan Perisic.