Il derby di Milano è la partita che un po' tutti vorrebbero giocare. Come spiega Tuttosport, in primis c'è Federico Dimarco, visceralmente interista e che ieri ha lavorato ad Appiano Gentile insieme ad Arnautovic, che si è sfebbrato, all'infortunato Buchanan e ai "fuori lista" di Coppa, Correa e Palacios. Oggi arriverà anche il resto della squadra.

Riguardo all'esterno azzurro, il mantra è che in ogni caso non verrà corso nessun rischio: ci sarà se potrà essere in condizione di farlo.