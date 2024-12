Nonostante i nove cambi rispetto a Roma, l'Inter non ha faticato molto a vincere la partita di Coppa Italia contro l'Udinese agli ottavi di finale. Come riporta Tuttosport, Inzaghi tiene eccome al trofeo, che ha vinto sei volte, e troverà nei quarti la "sua" Lazio, appena battuta 6-0 in campionato.

Unico "spavento" della serata di ieri è stato il tiro di Ekkelenkamp che si è spento largo di un soffio, successivamente i nerazzurri hanno sbloccato la partita proprio su errore del centrocampista e si sono involati verso la vittoria.

Indubbio merito dell'allenatore è aver pescato una volta di più dalla panchina per un robusto turnover senza che la squadra ne risentisse a livello di gioco e risultati. Attualmente l'Inter è ai quarti di Coppa Italia, ha un piede negli ottavi di Champions League ed è in piena lotta per il campionato, con la prospettiva a breve di giocarsi la Supercoppa Italiana.