Marcus Thuram è stato regolarmente convocato dalla Francia anche se, come riporta Tuttosport, Simone Inzaghi sperava che il ct lasciasse a casa il giocatore a riprendersi dal problema alla caviglia sinistra che lo sta influenzando nelle ultime settimane. Non avesse giocato contro il Feyenoord, forse qualcosa sarebbe potuto cambiare, ma ora la speranza è che Deschamps gestisca al meglio l'attaccante, chiamato in ogni caso a giocare già domenica contro l'Atalanta.

Tra i convocati per le nazionali c'è anche Bisseck, in compenso il difensore tedesco non dovrebbe trovarsi come avversario Dimarco nel prossimo Italia-Germania. Oggi arriveranno le convocazioni di Spalletti e i dubbi verranno sciolti, l'Inter si aspetta di non vederlo nella lista dei convocati. Per ora è certo che l'azzurro salterà la sfida di domenica a Bergamo. Dovrebbero invece essere chiamati regolarmente Bastoni, Barella e Frattesi.