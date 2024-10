Tra i motivi dell'ottimo momento di forma che sta vivendo Marcus Thuram c'è, tra le altre cose, anche la cura del sonno. Come sottolinea oggi Tuttosport, hanno fatto il giro della rete le foto del giocatore alla stazione di Rho-Fiera mentre partiva per la Toscana: aveva con sé un cuscino, non il classico poggiatesta.

Non è la prima volta che accade e non è dovuto a problemi specifici come potrebbe essere la cervicale. Come si legge, il giocatore è abituato così. Dorme molto durante il sonno, ma certamente non in campo, dove finora ha già segnato sette reti in campionato e una in Champions League. Contro la Juventus non lo ha fatto ma ha comunque trascinato la squadra. Già da oggi riprenderà l'inseguimento a Retegui nella classifica cannonieri, che l'italo-argentino guida a quota 10.

Nell'articolo si ricorda che non solo Thuram, ma anche Ronaldinho viaggiava con il cuscino appositamente e che Haaland in un'intervista ha sottolineato come "dormire sia la cosa più importante del mondo". Fuori dal calcio, come Thuram e Ronaldinho c'era Massimiliano Rosolino.