Ieri è stata la giornata di Mehdi Taremi. In mattinata l'ufficializzazione, poi il primo allenamento nel giorno del raduno dei nerazzurri: è stato suo il primo gol nella partitella di ieri pomeriggio. L'edizione odierna di TuttoSport tratteggia il quadro del centravanti iraniano, che ha davanti a sé due settimane per scoprire appieno il mondo Inter e capire le richieste di Simone Inzaghi. In ottica attaccanti - evidenzia il quotidiano - il 26 luglio arriverà Marko Arnautovic, quindi il 3 agosto Thuram e l’8 Lautaro Martinez.