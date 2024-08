Filip Stankovic si è convinto ad accettare il Venezia. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'estremo difensore, accostato anche a Sampdoria e Nantes, ha deciso di andare in laguna, convinto dalla dirigenza nerazzurra sulla possibilità di potersi giocare le sue carte con Joronen, portiere che lo scorso anno è stato titolare tra i veneti.

I dirigenti in via della Liberazione sono infatti convinti che il 22enne possa giocarsi le sue carte per prendersi il posto stabilmente.