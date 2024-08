Yann Sommer ha lasciato la nazionale svizzera e potrà quindi dedicare l'ultima parte della carriera solo all'Inter. Come spiega oggi Tuttosport, l'estremo difensore è in scadenza nel 2025 e il club ha in mano un'opzione per prolungare di un altro anno.

Probabilmente Sommer dovrà accettare nel futuro prossimo un ruolo da vice, in primavera si farà un punto sulla questione una volta che si capirà quanto potrà essere pronto Josep Martinez, su cui l'Inter ha fatto all-in con un'operazione che in ogni caso avrebbe dovuto fare nel 2025 e che è stata poi anticipata.

Oggi, però, le gerarchie sono chiare. Sommer è davanti, anche se ha appena commesso qualche errore a Genova e se dovesse dimostrare qualche altra défaillance potrebbe anche subire un ribaltone. Non ci sarebbe comunque da stupirsi se Martinez dovesse trovare un po' di spazio, al di là del rendimento del compagno di squadra.