De Vrij e Brozovic sono recuperati questa sera saranno in campo a Lecce, con l'Inter pronta a debuttare in campionato con la formazione tipo. Lo ribadisce Tuttosport, che poi analizza le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa con un focus sulla difesa e su Milan Skriniar. "Va detto che il Psg dopo l’offerta da 53 milioni più bonus dell’8 luglio non si è più fatto ufficialmente sentire e, al di là dei rumors su possibili rilanci, l’Inter non ha avuto finora indicazioni in questo senso (anche perché il Psg pare indirizzato su altri obiettivi). Idem sul fronte Chelsea, l’altra big che, in caso di mancato arrivo di Fofana del Leicester, potrebbe virare le proprie attenzioni su Skriniar".