Milan Skriniar è ormai sulla via del recupero per le ultime partite della stagione. Come scrive oggi Tuttosport, lo slovacco aveva messo nel mirino la finale di Champions League qualora i compagni di squadra ci fossero arrivate e ora punta a "salutare l’Inter giocando almeno uno spezzone della sfida contro il Manchester City. Vorrebbe dare una mano alla squadra così come fatto il 14 marzo a Porto, quando, affrettando il recupero dopo il primo problema alla schiena, giocò gli ultimi 10 minuti per respingere l’assalto dei padroni di casa. Uno sforzo, però, che ha finito per compromettere la fase finale della sua annata. Almeno così si pensava fino a pochi giorni fa".

Ieri ha lavorato in gruppo nella prima parte, oggi aumenterà il minutaggio sperando in una convocazione per Torino, dove giocando parte del match potrebbe riprendere confidenza col campo. "Vorrebbe chiudere il cerchio di successi a Milano con la Champions. Sa che la formazione anti-Guardiola è fatta, ma anche che Inzaghi sfrutterà tutti i cambi all'Ataturk e lui punta a essere uno dei cinque che subentreranno", aggiunge il quotidiano.