L'Inter ha deciso di togliere Milan Skriniar dal mercato dopo l'ennesimo 'no' rifilato ieri al PSG , con Tuttosport che conferma come dal fronte parigino sostanzialmente non siano arrivati rilanci vista la proposta praticamente identica a quella da 53 milioni di euro più 7 bonus già presentata (e rifiutata) nelle scorse settimane. Da lì la decisione di Zhang di trattenere lo slovacco, che ora punta al rinnovo fino al 2023.

"L’atleta a Parigi avrebbe guadagnato più di 9 milioni di euro, bonus compresi, ergo: se prima una soluzione alla Barella (4.5 milioni a stagione a salire) avrebbe forse potuto accontentare tutti (l’ex Samp guadagna 3.8 annui), oggi l’ipotesi più accreditata è di porre il difensore sullo stesso piano dei salari top dei compagni di squadra, cioè i 6 milioni percepiti da Lautaro e Brozovic - si legge su TS -. La negoziazione con l’entourage di Skriniar entrerà nel vivo a stretto giro, con l’Inter convinta di poter blindare un papabile futuro capitano anche perché in questa finestra di mercato (come in quelle passate) il ragazzo non ha mai forzato la mano per partire e rimpinguare il conto in banca. Anzi, aveva sempre ribadito la sua felicità in un’eventuale permanenza a Milano".

Adesso si dovrà resistere all’eventuale assalto del Chelsea per Dumfries ("che con 50 milioni verrebbe quasi certamente immolato sull’altare del bilancio"), ma attualmente non ci sono segnali in questo senso. In entrata si potrà trattare con i Blues per Chalobah, mentre appare complicato incassare il sì del Borussia Dortmund per Akanji, valutato 15 milioni. Più facile arrivare ad Acerbi: ieri l'agente Pastorello "ha provato a convincere Lotito a lasciar partire in prestito il suo assistito. Il presidente biancoceleste starebbe aprendo a questa soluzione. A fine mese, e a seconda di come andranno le altre contrattazioni, si capirà se affondare il colpo, con Lazio-Inter in programma venerdì 26 possibile data chiave", chiosa il quotidiano.