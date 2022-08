Niente scherzi: dal mercato Simone Inzaghi si aspetta un centrale di ruolo per completare il reparto, che non dovrà essere impoverito dalla cessione di Milan Skriniar (PSG lontano, occhio all'insidia Chelsea se non dovesse prendere Fofana). Serve uno specialista e le strade per arrivare a un rinforzo sono tendenzialmente due, evidenzia Tuttosport : una prevede un minimo d’investimento, l’altra è la soluzione low-cost di fine mercato. Della prima categoria fanno parte principalmente Manuel Akanji, Jean-Clair Todibo e Merih Demiral, per i quali servirebbe un extra-budget da parte di Zhang: difficile.

Dunque, è più semplice che Marotta ragioni su una soluzione a basso costo come Acerbi, ai margini del progetto Lazio: l'ostacolo anche qui è il costo, visto che Claudio Lotito per ora non vuole regalarlo, ma per evitare di avere un problema in casa potrebbe agevolarne il prestito più avanti. "L’Inter attualmente non ritiene Acerbi una soluzione percorribile - anche se il ragazzo piace a Inzaghi che lo conosce -, ma a fine agosto, chissà. Altrimenti attenzioni alle sorprese, da ricercare comunque nel mercato degli esuberi all’estero", la chiosa del pezzo.