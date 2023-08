Il Torino torna con insistenza su Valentino Lazaro. Il giocatore non era stato riscattato dai granata per i 6 milioni pattuiti, ma con la partenza di Singo verso il Monaco si è liberata una casella. "Ora come ora la valutazione si aggira attorno ai 3, 4 milioni. Una cifra che Vagnati sta meditando di mettere sul piatto, per un giocatore che prima dell’infortunio patito a Salerno (l’8 gennaio, sarebbe rientrato i primi di aprile a Reggio Emilia contro il Sassuolo), era tra le sorprese più positive della squadra di Juric", riporta Tuttosport.