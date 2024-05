Una prima chiacchierata, con la dirigenza, il tecnico e qualche altro rappresentante del club tra cui il dottor Piero Volpi. Incontri che per i manager di Oaktree proseguiranno oggi, come riporta Tuttosport. Si parlerà con altri dipendenti dell'area commerciale e marketing.

Ma soprattutto, nei prossimi giorni ci sarà un incontro (che non riguarda direttamente i manager del fondo) per quel che riguarda il futuro di Lautaro Martinez, il cui contratto è in scadenza nel 2026 e che ha chiesto un contratto da 12 milioni di euro a salire fino a 16 nelle stagioni seguenti. Cifre considerate eccessive, perché la dirigenza non intende andare oltre i 10 e sarebbe già un incremento significativo rispetto ai 6 attuali. A breve Marotta vedrà l'agente Alejandro Camaño, sapendo che ad oggi non dovrebbero esserci offerte così elevate da parte di altri club.