Mezzala o regista, Hakan Calhanoglu sarà tra i titolari della partita di stasera tra Inter e Porto. "Ma c’è dell’altro perché l’altra sera, quando Ausilio parlava di rinnovi imminenti, si riferiva proprio a lui («a breve per qualcuno cominceranno ad esserci novità positive»), infatti ormai si attende solo l’annuncio per il prolungamento di contratto fino al 2026 (l’attuale accordo scadeva nel 2024) dopo che l’accordo tra le parti è già stato trovato a fine gennaio con somma soddisfazione per entrambe le parti".