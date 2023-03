"Non c’è stato bisogno di usare parole dure, anche se alcuni punti sono stati toccati con decisione. Tutti, ieri, ad Appiano Gentile erano consci del momento e della prestazione offerta a La Spezia. Dai dirigenti - presenti Marotta, Ausilio e Baccin - ai giocatori, passando ovviamente per Simone Inzaghi, tutti non avevano voglia di sorridere". Così Tuttosport racconta il giorno dopo ad Appiano Gentile.