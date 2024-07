Mentre è già fissata la data dell'amichevole del 7 agosto contro l'Inter a Monza, per l'Al-Ittihad non è ancora chiaro il futuro in panchina. Sembrava a un passo l'accordo con Stefano Pioli, ma secondo quanto trapelato in queste ore il Pallone d'Oro 2022, Karim Benzema, avrebbe fatto pressioni per prendere Cristophe Galtier, che andrebbe così a guidare una squadra con un altro giocatore francese importante come Kanté.

Secondo Tuttosport, lo stesso Benzema non avrebbe posto un veto ma avrebbe espresso alcune perplessità su Pioli di fronte a una situazione fuori controllo nel club, dopo le dimissioni del presidente Loay Nazer e del direttore sportivo Ramon Planes, artefici della scelta Pioli. Proprio per questo il tecnico ex Inter e Milan potrebbe saltare. Da parte sua Galtier deve comunque liberarsi dal contratto con l'Al-Duhail in Qatar. Tra i papabili per la panchina anche una vecchia conoscenza nerazzurra, Laurent Blanc.