In attesa di novità dal fronte Gosens, l'Inter scandaglia il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto sulla fascia sinistra. I nerazzurri chiedono almeno 15 milioni per il tedesco, utili per andare all'assalto ad esempio di Carlos Augusto del Monza. Ma oggi Tuttosport conferma l'esistenza di un piano-B che porta a Mitchell Bakker, olandese classe 2000 del Bayer Leverkusen. "L’esterno mancino lascerà il club delle aspirine, su di lui ci sono diverse squadre, due anche in Italia, Atalanta e Roma", si legge.