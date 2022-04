I giocatori dell'Inter che ieri non sono partiti per La Spezia sono soltanto due: Aleksandar Kolarov perché non convocato, Ivan Perisic per una bella notizia. Il croato, informa Tuttosport, è infatti diventato papà per la terza volta ed è stato festeggiato in ritiro (dove è arriato in serata) dal resto del gruppo nerazzurro.