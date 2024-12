Tuttosport indica oggi in Nico Paz e Santiago Castro i due gioielli al centro dei pensieri dell'Inter. Giovani, bravi e con ingaggi sostenibili, secondo la linea dettata da Oaktree.

La proprietà, si legge, non si tira indietro davanti agli investimenti, benché siano fatti per dei talenti di prospettiva e con ingaggi plausibili. Il che, per esempio, congela forse definitivamente la pista che porta a Jonathan David. In attacco si ripartirà da Thuram e Lautaro come punti fermi, oltre a Taremi e un altro giocatore che possa essere di prospettiva e funzionale al 3-4-1-2. Magari un elemento che possa raccogliere l'eredità di Mkhitaryan.

Tutto porta a Nico Paz, su cui l'Inter è in pressing da settimane. La suggestione è quella di un Luis Alberto bis, un giocatore che Inzaghi ha trasformato da trequartista a mezzala offensiva. Nel mirino c'è anche, come detto, Santiago Castro, che i nerazzurri vorrebbero mettere sotto l'ala di Lautaro. Un po' come fece Icardi con il Toro ormai diversi anni fa. Sul tavolo di Ausilio ci sono report entusiasti riguardo al giocatore del Bologna e in una possibile trattativa potrebbe finire Pio Esposito, che dopo l'ottima stagione in corso in B dovrebbe passare almeno da un campionato nella massima serie.