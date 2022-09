Non ci sono solo cattive notizie dal passato, se si pensa alle partite giocate dall'Inter senza Marcelo Brozovic. Come ricorda oggi Tuttosport, lo scorso anno la squadra ha raggranellato due punti su nove senza il croato. L'anno prima, però, in cinque partite senza Brozovic l'Inter aveva sempre vinto: "5-1 all’Udinese, 4-0 al Benevento, 4-2 al Toro e filotto col Sassuolo (0-3 e 2-1). E proprio la gara del 28 novembre al Mapei è unanimamente considerata come quella in cui è nata l’Inter da scudetto".