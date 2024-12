Il Mondiale per club verrà trasmesso in chiaro. Questa è la notizia arrivata ieri riguardo alla nuova competizione della Fifa, che punta ad avere introiti derivanti da accordi commerciali, diritti tv e aspetti legati a hospitality e stadi, come riporta oggi Tuttosport.

Il tutto dovrebbe arrivare a far guadagnare ad ogni singola partecipante una quota fissa di 18-19 milioni a testa, drasticamente ridotta rispetto alla prima previsione di 50 milioni. Alla prima quota andranno aggiunti i premi per vittorie, pareggi e passaggi del turno, ma l'ammontare definitivo si capirà anche in base ai nuovi accordi economici e all'ingresso di nuovi sponsor.