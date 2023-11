Henrikh Mkhitaryan è l'unico titolare che Simone Inzaghi ritroverà oggi alla ripresa degli allenamenti. Come spiega Tuttosport, l'armeno potrà mettere un po' di benzina nel serbatoio durante la sosta e pensare alla Juventus. Anche perché quando si gioca, anche ogni tre giorni, l'armeno è uno di quelli per i quali viene applicato meno il turnover, godendo di enorme stima da parte dell'allenatore.

Per questo, per la sua leadership, il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno è praticamente una formalità. Nelle prossime settimane ci sarà l'incontro con l'agente Rafaela Pimenta, potrebbe esserci un prolungamento oltre il singolo anno, quindi un biennale.