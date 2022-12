"Smalling potrebbe rinnovare con la Roma, ma si sta guardando attorno; Kessie non è invece soddisfatto dell’impiego avuto finora con Xavi e ieri il suo agente George Atangana ha incontrato il ds del Barcellona, Alemany, per parlare del futuro dell’ex Milan", racconta Tuttosport. Situazioni quindi differenti, in entrambi i casi dipenderà anche da quel che accadrà nei due settori di difesa e centrocampo. Su Smalling si ragiona in virtù del fatto che tanti giocatori nel reparto arretrato sono in scadenza di contratto, più Acerbi in prestito con diritto di riscatto. Kessie è invece già nel mirino di alcune squadre inglesi, mentre in Italia ci starebbero pensando proprio Inter e Napoli.