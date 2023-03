Sarà un mese importante quello di marzo per Steven Zhang. Come ricorda oggi Tuttosport, il prossimo 8 marzo alle 10 al Tribunale di Milano ci sarà l'udienza per la causa intentata dalla China Construction Bank a Suning e allo stesso Zhang in merito a un debito da oltre 300 milioni di dollari. "Lì i creditori chiederanno la cancellazione della delibera grazie a cui l’Inter non versa più lo stipendio a Zhang come presidente (secondo le stime dell’accusa la somma ammonterebbe a 914mila euro annui). In tal senso - si legge - Steven risulta non avere né beni né immobili in Italia. A Hong Kong - dove sono stati aperti ben due procedimenti - Zhang dovrebbe invece comparire lunedì 13 per essere interrogato in merito ai beni in suo possesso e ai debiti che vanta, entrambi “attaccabili” dai creditori".