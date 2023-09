Sarà l’ennesimo sold-out. Tuttosport stamane preannuncia il tutto esaurito al Meazza in vista del derby del 16 settembre dopo la sosta nazionali. "Come ai nerazzurri era già successo contro il Monza e la Fiorentina, settore ospiti escluso (ma non ci sono dubbi che nemmeno un seggiolino dei 4.300 posti riservati ai tifosi rossoneri resterà vuoto quel sabato).

Con la società di Viale della Liberazione che andrà ad incassare circa 6 milioni di euro (ossia 200mila euro in più rispetto all’ultima stracittadina disputata in campionato a febbraio, circa la metà però rispetto all’Euroderby di Champions, che resta la gara con il maggior incasso di tutti i tempi, con 12.5 milioni di euro, per un club italiano nella singola partita). D’altronde i tifosi dei vicecampioni d’Europa, abituati a stare vicini alla propria squadra anche nei periodi meno vittoriosi, avevano già dimostrato la voglia di Inter con il record di abbonamenti, 43mila, di tutta la Serie A (grazie alla decisione del club di rendere disponibile alla vendita stagionale anche uno spicchio del terzo anello)", si legge.