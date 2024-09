Il Manchester City è sul banco degli imputati in Inghilterra per 115 possibili irregolarità finanziarie che sono al centro del dibattimento apertosi ieri mattina presso l’International Dispute Resolution Centre, a Londra.

Come riporta Tuttosport, alcune di queste riguardano delle presunte false informazioni (o non sufficientemente accurate) fornite alla Premier League addirittura a partire dal 2009/10. Tra i casi d'accusa più gravi, aver "gonfiato" i conti e il pagamento in nero di giocatori e allenatori, tra cui anche Roberto Mancini. Secondo l'accusa i Citizens avrebbero corrisposto uno stipendio ufficiale al tecnico italiano e un altro con una fornitura attraverso una consulenza a un club riconducibile a Mansour.

Il dibattimento durerà almeno dieci settimane, la Commissione delibererà verosimilmente entro la primavera 2025. Il club rischia l'espulsione dalla Premier League e la retrocessione in una serie minore. Meno probabile la revoca dei titoli, anche se in caso di condanna non è da escludere l'eventuale azione degli altri club.