Il ritorno in campo di Mike Maignan, portiere francese del Milan, non ha al momento una data. Potrebbe stare fuori un altro mese, secondo Tuttosport, se davvero dovesse essere così sarebbe in dubbio anche la presenza dell'estremo difensore rossonero il 18 gennaio a Riad per la Supercoppa Italiana contro l'Inter.

Non dovesse farcela, il Milan si affiderà a Tatarusanu, mentre per la prossima estate è già stato bloccato Sportiello a parametro zero.