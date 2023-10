Hanno vinto i fischietti, come scrive oggi Tuttosport. Sono entrati, magari non tutti ma la maggior parte. E il ritorno di "Big Rom" non ha prodotto molto, considerati i 26 palloni toccati nella partita senza mai creare problemi a Sommer. Una versione di Lukaku molto lontana dal top.

Il "tradimento" ha portato a creare un'atmosfera incandescente, anche se è difficile dire quanto abbia influito sulla prova del belga considerando che la Roma non lo ha messo nelle condizioni di pungere. Lui, di certo, ha fatto poco per dare un contributo, subendo la marcatura di Acerbi.

Grande freddezza nel pre-gara coi vecchi compagni a cui era più legato. Lautaro ha schivato l'abbraccio, Bastoni, Dimarco e Barella non lo hanno degnato di uno sguardo.