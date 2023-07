Alvaro Morata e Romelu Lukaku sono al momento le ipotesi in piedi come futuro centravanti della Juventus, nel caso in cui dovesse partire Dusan Vlahovic. Ma il belga, in questo momento, ha sul tavolo anche una grossa offerta dell'Al-Hilal ed è lì che vorrebbe spedirlo l'agente Sebastian Ledure. Come spiega Tuttosport, Lukaku si sta allenando da solo nel centro sportivo del Chelsea, mentre i compagni sono negli Stati Uniti. Sa che il club arabo è arrivato a 10 milioni l'anno e anche che la Juventus ha le mani legate finché non cede Vlahovic. "Quanto durerà l’attesa della Juve e dell’ex nerazzurro lo capiremo solo col tempo, così come col tempo si verificherà se si tratta di due attese sincronizzare oppure no", si legge.

Giuntoli non vuole però restare col cerino in mano e per questo tiene aperta la pista Morata, così come quelle che portano a Jonathan David del Lille e Okafor del Salisburgo.