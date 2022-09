Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile e nei prossimi giorni capirà se potrà esserci non solo contro l'Udinese ma anche per la nzionale. "Dovrà essere presa - scrive Tuttosport - la decisione definitiva sulle due gare di Nations League in calendario contro Galles (giovedì 22 settembre) e Olanda (domenica 25). L’Inter - quasi superfluo sottolinearlo - sarebbe ben contenta che Roberto Martínez , ct belga, esentasse Big Rom dalla chiamata o, quanto meno, tratti con i guanti l’interista, alla luce della lesione muscolare". Tra giovedì e venerdì arriverà intanto la scelta di Inzaghi per la trasferta in Friuli.