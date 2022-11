il costo di Romelu Lukaku per la stagione in corso è di 19 milioni di euro. Il calcolo è evidenziato oggi da Tuttosport, che sottolinea come al giocatore vengano riconosciuti 8,5 milioni netti, diventano 11,1 al lordo considerando i benefici del Decreto Crescita, ma si arriva a 19 aggiungendo i 7,86 versati al Chelsea per riaverlo in prestito annuale. La cifra, come scrive il giornale, è riportata nel bilancio presentato agli azionisti a fine ottobre e non comprende i 3 milioni di bonus che andranno eventualmente aggiunti a fine annata in caso di raggiungimento di determinati risultati.