Manuel Locatelli proverà a recuperare in vista di Juventus-Inter. Il centrocampista, come riporta Tuttosport, ha riportato una lieve frattura leggermente scomposta della decima costa, dopo una partita contro il Cagliari. Cercherà di esserci tra due weekend, ma nel caso in cui non dovesse farcela Allegri non cambierà modulo e inserirà probabilmente Nicolussi Caviglia, che proprio col Cagliari ha fatto il debutto stagionale.